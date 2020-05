Fase 2, i dubbi del gestore del Lord Nelson: "Aperitivo snaturato"

Attualità

Rimini

| 17:54 - 21 Maggio 2020

Interno del Lord Nelson.



Aperitivo snaturato con le regole della fase 2. Lo spiega all'Ansa Filippo Castagnini, che a Rimini gestisce due pub storici: il Lord Nelson e il 3sei5 in centro. «Non abbiamo ancora aperto perché le disposizioni sono uscite tardi. Apriremo tra due weekend», spiega Castagnini. Molti frequentavano i loro locali per i buffet: «Adesso non si può più fare. Serviremo i piatti direttamente ai clienti. Se col buffet potevo servire 30 persone simultaneamente, adesso la cucina deve preparare 30 volte lo stesso piatto». Poco chiara la gestione degli ingressi: «Quando entra un cliente dovrei chiedere se fanno parte dello stesso nucleo famigliare. Prendere nome, cognome e numero di telefono. Se mi arrivano dieci persone alla volta la vedo dura». E mentre i coperti saranno tagliati, almeno della metà, Castagnini annuncia di non voler usfruire della possibilità di allargarsi all'esterno: «Il Comune non fa pagare la tassa, ma ci sono delle spese. Bisognerebbe delimitare con delle fioriere, ma farla come la vogliono loro costa 200 euro più Iva».