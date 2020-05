Riapre il ristorante Quartopiano con il panoramico 'Roof Garden'

Attualità

Rimini

| 16:46 - 21 Maggio 2020

Il 'Roof Garden' del Quartopiano.

Riaprono le porte del Quartopiano Suite Restaurant e, con l’arrivo della bella stagione, della sua incantevole terrazza con vista sulla città di Rimini. A partire da domani (venerdì 22 maggio) lo staff del ristorante di Via Chiabrera è pronto ad attendere i clienti, in piena sicurezza, nel panoramico Roof Garden o, in caso di maltempo, nella ampia e confortevole sala interna.

Massimo impegno per continuare a coccolare il cliente, nel pieno rispetto dei protocolli e delle disposizioni sanitarie, e regalargli una piacevole emozione con le prelibatezze dello chef Silver Succi.

Tra gli accorgimenti adottati per la sicurezza del cliente, la possibilità di consultare il menù e la carta dei vini in maniera digitale, sul proprio telefono, scannerizzando il QR code. Il menù cartaceo sarà comunque disponibile in formato monouso.

Sarà possibile continuare a gustare i piatti del Quartopiano anche da casa: resta attivo, infatti, il servizio delivery, con un menù appositamente dedicato (disponibile sul sito web e sulle pagine social del ristorante).

Questa settimana il Quartopiano Suite Restaurant sarà aperto venerdì e sabato a cena, dalle 19:30 alle 22:30, e domenica a pranzo, dalle 12:30 alle 14:30.

Al fine di garantire un servizio impeccabile è richiesta la prenotazione.