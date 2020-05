Meteo: torna l'anticiclone delle Azzorre. Weekend con temperature gradevoli

Attualità

Rimini

| 16:34 - 21 Maggio 2020

Foto Centro Meteo Emilia Romagna.

Previsioni week-end a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 21/05/2020 ore 16:15sereno al mattino, sereno o parzialmente velato nel pomeriggio-sera.assenti.minime comprese tra +10° e +14°, massime comprese tra +22° e +26°.deboli in regime di brezza.poco mosso.alta.sereno o velato fra mattino e prima parte del pomeriggio; nubi in graduale aumento da Ovest fra tardo pomeriggio e sera.assenti.minime comprese tra +13° e +16°, massime comprese tra +25° e +28°.deboli-moderati da Sud-Ovest su zone interne, collina e prima pianura, deboli da Est/Sud-Est lungo la costa.poco mosso.alta. Stato del cielo: molto nuvoloso fra mattino e primo pomeriggio, maggiori schiarite in seguito.deboli a carattere di piovasco fra tarda notte e prima parte della mattinata. Più stabile il resto del giorno, con locali rovesci in Appennino.minime comprese tra +14° e +17°, massime comprese tra +19° e +22°.da Est con locali rinforzi a partire dal pomeriggio.da poco mosso a mosso.medio-alta.l'inizio della nuova settimana vedrà giornate stabili e soleggiate in provincia di Rimini, ma non particolarmente calde per l'afflusso di aria più fresca da Est. Massime non superiori a +22°/+24°, minime in lieve calo fino a +12°/+14°.