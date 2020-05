Spiagge, Confartigianato Emilia Romagna: "Bene apertura anticipata"

Attualità

Emilia Romagna

| 16:30 - 21 Maggio 2020

Stabilimenti balneari.

"Accogliamo con piacere la notizia che gli stabilimenti balneari e le attivita' connesse al turismo della riviera possano ripartire con qualche giorno di anticipo, guadagnando cosi' un weekend". Cosi' il presidente di Confartigianato Emilia-Romagna, Marco Granelli, commenta l'annuncio da parte della Regione del via alla stagione balneare gia' in questo fine settimana, invece di lunedi' 25. È il segnale, aggiunge, della "grande solerzia messa in campo dagli esercenti e dai concessionari, per garantire la sicurezza di tutti". L'invito e' dunque a "continuare a tenere a mente le indicazioni contenute nei protocolli. Solo facendo attenzione tutti ne avremo un beneficio: sia le imprese del turismo sia i loro ospiti, che potranno godere, con giudizio, del mare e della bella stagione". (Som/ Dire)