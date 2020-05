Nuovo smottamento sulla ciclabile del fiume Marecchia: "servono segnali di pericolo"

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:39 - 21 Maggio 2020

Foto del lettore.

Un nostro lettore segnala un nuovo smottamento nella pista ciclabile che costeggia il fiume Marecchia. Scrive a descrizione delle foto inviate al nostro numero di segnalazioni Whatsapp: "Ho ripercorso oggi dopo mesi la stupenda ciclabile che partendo dal ponte di Tiberio costeggia il Marecchia. Un ulteriore nuovo smottamento ha eroso la pista per qualche decina di metri in un tratto situato poco prima del ponte della strada che da San Martino dei Mulini porta a Santarcangelo". Il nostro lettore chiede in maniera urgente che siano posizionati segnali di pericolo.