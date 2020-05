Dopo tre mesi riparte in piazza Unità a Riccione il mercato ambulante al completo

Attualità

Riccione

| 14:30 - 21 Maggio 2020

Mercato di Riccione ai tempi del Coronavirus.

Venerdì dopo uno stop forzato di quasi tre mesi riparte a Riccione in Piazza Unità e zone limitrofe il mercato settimanale. Come richiesto dal Comune, nella proposta pervenuta alle categorie lunedì scorso, si conviene sulla ripresa dello stesso con alcune modifiche logistiche.



La ripartenza arriva anche grazie al senso di responsabilità della categoria degli ambulanti che ha accettato i cambiamenti provvisori dettati dalle misure di sicurezza in chiave Covid-19. Una riapertura dettata anche dall'urgente necessità di ripartire per la grave ripercussione economica e sociale determinata dalla chiusura forzata di queste settimane.



Sono una sessantina gli ambulanti che il 22 maggio, primo venerdì in cui il mercato riapre, vedranno spostato il proprio banco in modo diverso, principalmente sul Viale Diaz. Si tratta di una soluzione provvisoria che la categoria degli ambulanti ha condiviso con l'Amministrazione, accettando con grande senso di responsabilità le modifiche richieste per garantire l'iniziale riapertura, con l'impegno però poi di ritrovarsi da subito al tavolo per individuare una soluzione che possa, il prima possibile, riproporre le condizioni logistiche per garantire la necessaria competitività degli ambulanti, colpiti profondamente dalla prolungata chiusura forzata.