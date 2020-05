Riccione: dalla sospensione dei mutui il Comune libera 1 milione e mezzo di euro

Attualità

| 14:15 - 21 Maggio 2020

Sospensione dei mutui, il Comune di Riccione libererà 1 milione e mezzo di euro. La giunta del Comune di Riccione ha deciso di sospendere la quota capitale dei mutui in scadenza nell'anno 2020 al fine di liberare risorse necessarie a far fronte all'emergenza coronavirus in atto. Le rate dei mutui, come è noto verranno sospesi, sulla base delle normative governative, e sono relative a mutui accesi presso 5 istituti di credito (Credit Agricole, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banca Malatestiana Credito cooperativo della provincia di Rimini, Istituto per il credito sportivo). In particolare 1.400.000 euro sono le rate di due mutui accesi per il PalaRiccione.