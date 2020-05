Poggio Torriana: rimborsi rette scolastiche, ecco come funzionano

Attualità

Poggio Torriana

| 13:36 - 21 Maggio 2020

Sala del consiglio comunale di Poggio Torriana.

A fronte dell’emergenza straordinaria dal Covid-19, al fine di intervenire a sostegno delle famiglie, il Consiglio Comunale di Poggio Torriana, nella seduta del 20 maggio, ha deliberato di restituire le parti di quote tariffarie già pagate di servizi scolastici non usufruiti per via della sospensione dell'attività scolastica.



I rimborsi, in relazione alla chiusura delle scuole, con decorrenza dal 24 febbraio, fino al termine dell’anno scolastico del 6 giugno, riguardano il trasporto scolastico, il prescuola e postscuola e la quota fissa mensile dei nidi d’infanzia (per la settimana dal 24 al 28 febbraio).

Saranno eseguiti dall’ufficio entrate, senza necessità di presentare la domanda, previa verifica sulla regolarità dei pagamenti di tutte le posizioni debitorie nei confronti dell’Ente. Saranno inviate delle mail dall'ufficio entrate per avere l'IBAN bancario sul quale ricevere il rimborso della quota spettante. Per qualsiasi informazione si può contattare l’ufficio rette al tel. 0541/629701 (Interno 1-4-1).