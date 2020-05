Romagnoli dop: il format web di Paolo Cevoli arriva a San Clemente

Attualità

San Clemente

| 13:32 - 21 Maggio 2020

Paolo Cevoli a San Clemente.

Piazza Mazzini, il centro storico di San Clemente sul quale si affacciano ancora le testimonianze del passato medievale malatestiano del Borgo, si è trasformata per un giorno - mercoledì 20 maggio - nel suggestivo set del nuovo format web che Paolo Cevoli, il popolare comico riccionese, ha inaugurato lo scorso 14 maggio con il titolo "Romagnoli DOP - Alla griglia di Partenza".



Forte dei 15 milioni di visualizzazioni del precedente format che raccontava con ironia "vizi e virtù" della Gente di Romagna, Paolo Cevoli da giovedì 14 maggio è tornato sul web per promuovere la Riviera (e il suo entroterra) pronta nel post Covid19 ad accogliere i turisti all'insegna della proverbiale ospitalità, non intaccata dal rispetto delle misure di sicurezza. Dal mare alle colline, dai parchi divertimento ai borghi, dieci puntate a cadenza settimanale, con il popolare comico riccionese a "duettare" con una cinquantina tra bagnini, chef, albergatori, dj, attori, sportivi, scrittori e gente comune. "Romagnoli DOP – Alla griglia di Partenza" è parte dell'ampia campagna promozionale prevista dalla Regione Emilia-Romagna per il rilancio del proprio turismo, che prevede anche uno spot tv con Cevoli in onda dalla fine del mese sulle reti Mediaset.



«È stata una piacevolissima sorpresa avere con noi Paolo Cevoli - spiega il sindaco di San Clemente, Mirna Cecchini -. Il nostro centro storico e la sua piazza, tra le più belle della Valconca, bene si prestano ad accogliere iniziative il cui obiettivo è la promozione turistica dell'intero territorio regionale. Da qui la nostra immediata disponibilità a far sì che una "tappa", richiamo un tipico termine sportivo-ciclistico, di "Romagnoli DOP - Alla griglia di Partenza" toccasse San Clemente per trasmettere un messaggio di ripresa e di benessere. Pertanto, un ringraziamento speciale va a quanti hanno voluto dedicare attenzione anche al nostro piccolo comune».