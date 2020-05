Calcio Femminile: stagione chiusa, stop anticipato anche per il Riccione

Sport

Riccione

| 13:11 - 21 Maggio 2020

Riccione Calcio Femminile.

Il Consiglio Federale riunitosi nella giornata del 20/5 ha decretato lo stop definitivo del calcio femminile per tutte le categorie fino alla Serie B, sancendo pertanto, la chiusura anticipata del campionato di serie C del Riccione.

Inoltre, sarà sempre lo stesso organismo, chiamato a riunirsi nelle prossime settimane, a stabilire i criteri relativi agli esiti delle competizioni su indicazione della Lega Nazionale Dilettanti.

“È una decisione adottata nel rispetto del superiore interesse della tutela della salute di tutti i soggetti che a vario titolo prendono parte alle nostre competizioni – ha dichiarato il Presidente della LND Cosimo Sibilia – la peculiarità del mondo dilettantistico rende estremamente complicato ipotizzare, pur volendolo immaginare, uno slittamento del termine della stagione oltre il 30 giugno, come stabilito invece per i professionisti la cui scadenza è stata prorogata al 31 agosto, per concludere le rispettive attività entro il 20 dello stesso mese”.