Un mare verde e calpestabile, terminata la riqualificazione degli esterni di castel Sismondo

Attualità

Rimini

| 12:44 - 21 Maggio 2020

Apertura manto erboso fuori dal castel Sismondo a Rimini.

C'è un grande mare d’erba al posto dell'asfalto che soffocava castel Sismondo e che da giovedì 21 maggio non si può soltanto ammirare, ma calpestare, grazie alla conclusione dell'ultima parte dei lavori del terzo stralcio del più complesso e articolato cantiere intitolato Museo Fellini.



Con la conclusione dell’intervento di riqualificazione l’area dell'antico fossato e le mura della fortezza esterne alla Corte del soccorso di Castel Sismondo, chiude questa parte dei

lavori di riqualificazione esterna alla residenza di Sigismondo Pandolfo Malatesta iniziati sul fronte con la valorizzazione della Corte a Mare (2100 mq) a cui aveva fatto seguito, coi suoi 2600 mq, l’area denominata Giardino del Castello.



Preceduto dalla riprofilatura del tratto di via Circonvallazione occidentale con la realizzazione di un nuovo marciapiede alberato, illuminazione pubblica, nuovi stalli moto e nuovi parcheggi per auto, l’intervento che si è concluso è stato capace di dar nuova luce alle mura lato ovest del castello esterne alla Corte del Soccorso valorizzando così l’antico fossato e le mura della fortezza che oggi acquistano nuovo slancio e imponenza. Demolita la precedente rampa, è oggi un’agile struttura quella che conduce alla Porta del Soccorso consentendo, come su di una sorta di moderno ponte levatoio, di accedere alla corte interna del castello.



Oltre a godere del prato calpestabile, diventa disponibile all’utilizzo tutto il tratto ciclo pedonale che lungo via Circonvallazione occidentale riqualificata, dotata di panchine e tavole storico-illustrative, offre ora una passeggiata sicura lungo le mura sigismondee anch’esse oggetto di uno specifico intervento di pulizia, consolidamento e manutenzione