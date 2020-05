A Bellaria-Igea Marina sabato e domenica altro giro di distribuzione delle mascherine

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:08 - 21 Maggio 2020

Mascherine chirurgiche.

L’amministrazione comunale di Bellaria-Igea Marina grazie alla disponibilità dei volontari della Protezione civile rende possibile un'altra sessione di distribuzione di mascherine a beneficio della cittadinanza. L’obiettivo è consentire il ritiro della dotazione a quei cittadini che non siano riusciti a farlo nelle giornate di definite allo scopo la scorsa settimana.



Chi vorrà, potrà farlo sabato 23 e domenica 24 maggio dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 nei due punti di distribuzione che saranno allestiti in piazza don Minzoni (di fronte alla chiesa di Bellaria Centro) e in piazzale Capitaneria di Porto (lato Igea Marina del porto canale).



A questi due punti di ritiro si aggiungeranno, solo nella mattinata di domenica dalle 9 alle 12.30, ulteriori quattro gezebo collocati di fronte alle chiese di via Fratelli Cervi (quartiere Cagnona), via San Mauro (Bellaria Monte), piazzale Santa Margherita (Igea Centro) e viale Ennio (quartiere Bordonchio).



Il ritiro della mascherina è rivolto a chi non lo abbia effettuato lo scorso fine settimana, potrà avvenire nell’uno o nell’altro punto di ritiro indipendentemente dalla zona di residenza; è comunque consigliato, anche per agevolare le attività dei volontari, presentarsi muniti di documento di identità.