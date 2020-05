Bancarotta fraudolenta, sequestrati 180 mila euro di beni e tre soggetti indagati

Cronaca

Rimini

| 11:57 - 21 Maggio 2020

Operazione stand up a cura della Guardia di finanza di Rimini.

Al termine dell'operazione di polizia economico-finanziaria "Stand up" in materia di reati fallimentari, i militari della Guardia di finanzia di Rimini hanno sequestrato 180 mila euro di beni a seguito del fallimento della newco, nata sulle ceneri di un altro fallimento, stavolta di una nota azienda operante nel settore dell’allestimento di stand fieristici. La prima parte delle indagini si era conclusa con l’applicazione di misure cautelari personali nei confronti di tre imprenditori e contestuale sequestro preventivo per un ammontare complessivo di oltre 3 milioni di euro.



Le investigazioni hanno consentito di individuare, anche nella nuova gestione, reiterate operazioni per depauperare il patrimonio aziendale della fallita mediante indebiti prelevamenti dai conti societari e sottrazione di materiali ed attrezzature, per un valore di circa 180 mila euro. Sono stati eseguiti sequestri di somme di denaro ed altre disponibilità finanziarie sui conti correnti dei nuovi indagati fino alla concorrenza delle distrazioni contestate.