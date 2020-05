Coronavirus: da Nas nulla osta per 7 tonnellate di camici ad uso sanitario

Attualità

Rimini

| 10:44 - 21 Maggio 2020

Controlli Nas.

Un altro ingente quantitativo di dispositivi medici ha ricevuto il via libera per essere messo a disposizione di ospedali e strutture sanitarie, dopo le verifiche congiunte svolte dai carabinieri del Nas e dall'Usmaf (Ufficio di Sanità marittima aerea e di frontiera) di Bologna. Questa volta si tratta di oltre 7 tonnellate di camici ad uso sanitario, che hanno ricevuto il nulla osta necessario all'immissione nei canali distributivi. I controlli, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e le forze dell'ordine, hanno riguardato flussi commerciali di importazione nelle aree cargo degli Aeroporti di Bologna e di Rimini-San Marino.