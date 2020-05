Covid e fase due, assembramenti in centro storico a Rimini. La segnalazione

Attualità

Rimini

| 09:51 - 21 Maggio 2020

La foto segnalazione del movimento fuori da un locale nel centro storico di Rimini.

I locali alla prova dei primi giorni di riapertura post lockdown dovranno fare i conti anche con i timori e il senso civico di quei cittadini che invece di fermarsi, si trovano a passare da quelle parti e possono decidere di far partire una segnalazione, stavolta soltanto alla nostra redazione.



Ecco allora che non si è fatta attendere la prima notifica di una situazione che ha provocato preoccupazione e indignazione: mercoledì sera nel centro storico di Rimini, il nostro lettore ci mostra con una foto un assembramento di una trentina di persone fuori da un locale e vicine tra loro. Una situazione che ha voluto portare alla nostra attenzione con l'implicito invito a farla vedere in modo che la gente possa sensibilizzarsi al rispetto delle distanze minime di sicurezza, anche durante la consumazione dell'aperitivo.