Ricongiungimenti tra Emilia-Romagna e Marche, c'è il sì per le province confinanti

| 08:04 - 21 Maggio 2020

Il presidente delle Marche Luca Ceriscioli.

A partire da oggi, giovedì 21 maggio, i congiunti residenti nelle regioni delle Marche e dell'Emilia-Romagna potranno rincontrarsi, limitatamente alle province confinanti. Questo significa che le persone residenti o domiciliate nella provincia di Rimini potranno incontrare quelle della provincia di Pesaro e Urbino senza dover avere per forza ragioni di esrema necessità, e viceversa. Lo ha stabilito con un'apposita ordinanza il presidente della regione del centro Italia Luca Ceriscioli e lo annuncia, fra gli altri, il sindaco di Morciano di Romagna Giorgio Ciotti.



In funzione del graduale rallentamento della pandemia da nuovo Coronavirus, che tutti auspichiamo possa proseguire, a partire dal 3 giugno dovrebbero riaprire i confini di tutte le regioni per liberalizzare gli spostamenti, salvo fatte altre disposizioni adottate dai singoli governatori.