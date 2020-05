VIDEO Rimini: lottano a torso nudo al parco, giovane ferito con una bottigliata

Cronaca

Rimini

| 19:52 - 20 Maggio 2020

Un gruppo di ragazzi, per cause ancora da accertare, ha iniziato a lottare a torso nudo. E' quanto avvenuto oggi (mercoledì 20 maggio) nel tardo pomeriggio al parco XXV Aprile, nei pressi del ponte di Tiberio di Rimini, sotto gli occhi di alcuni passanti. Una scena che ha lasciato basiti: in tempi di emergenza da contagi di Sars-CoV-2 e di distanziamento sociale, alcuni individui hanno iniziato una colluttazione: la situazione è presto degenerata e sono state allertate le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e un'ambulanza del 118, in quanto uno dei ragazzi coinvolti presentava una ferita copiosa al capo, probabilmente provocata da una bottigliata in testa. Il personale dell'Arma intervenuto ha sedato gli animi e ha iniziato a raccogliere le testimonianze.