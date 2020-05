Calcio C: il campionato ripartirà, la decisione del Consiglio FIGC

Sport

Rimini

| 17:19 - 20 Maggio 2020

Arlotti nell'ultima gara casalinga giocata dal Rimini prima dello stop, avversario il Modena.

Il campionato di Serie C, assieme a quelli di A e B, ripartirà dopo lo stop a causa dell'epidemia di Sars-CoV-2. Nonostante il parere dell'assemblea dei club di Serie C, che erano determinati a chiudere la stagione con promozioni e blocco delle retrocessioni, la stagione ripartirà dalla 28esima giornata (per il Rimini sfida casalinga con il Fano). Il termine temporale è il 20 agosto: entro questa data i campionati dovranno essere conclusi. La stagione terminerà il 31 agosto. La ripresa dovrebbe essere fissata per il weekend del 21 giugno (fino al 14 giugno il Governo ha sospeso tutte le manifestazioni sportive). In caso di nuovo stop, i tornei dovranno poi concludersi (alla seconda ripartenza) con gli spareggi. I campionati dilettantistici sono invece tutti sospesi.