Coronavirus in provincia di Rimini: 4 nuovi contagi e 2 decessi nelle ultime 24 ore

Attualità

Rimini

| 17:43 - 20 Maggio 2020

Bollettino sui contagi da Coronavirus a Rimini (20 maggio).

GRAFICO AGGIORNATO con l'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus dal 25 febbraio ad oggi



Nelle ultime 24 ore a Rimini si sono registrati 4 nuovi casi di positività alla Sars-CoV-2, mentre i decessi comunicati dalla regione Emilia Romagna sono due, benché non risalgano alle ultime 24 ore, come precisato in seguito dalla Prefettura di Rimini. Si tratta di un 81enne e di una 97enne. I quattro nuovi casi (tre donne e un uomo, tutti in isolamento domiciliare) riguardano le città di Riccione (+2), Rimini (+1) e San Giovanni in Marignano (+1).

Le guarigioni registrate nelle ultime 24 ore sono state 18. In totale si attestano a quota 2.107 i casi diagnosticati sul territorio della provincia di Rimini: 2.005 residenti in provincia e 102 cittadini residenti al di fuori dei confini provinciali.



I dati per Comune



Rimini 780 (+1)

Cattolica 265

Riccione 254 (+2)

Misano Adriatico 126

San Giovanni in Marignano 136 (+1)

Santarcangelo di Romagna 72

San Clemente 38

Montescudo-Monte Colombo 40

Morciano di Romagna 44

Coriano 79

Novafeltria 33

Bellaria Igea Marina 47

Saludecio 23

Verucchio 21

Pennabilli 10

Mondaino 11

San Leo 9

Montefiore Conca 9

Gemmano 4

Montegridolfo 6

Talamello 4

Poggio Torriana 7

Maiolo 3

Sant’Agata Feltria 1