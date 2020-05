Sporcizia, plastica, guanti in lattice e mascherine sul marciapiede: il degrado in via Ovidio

Attualità

Rimini

| 17:04 - 20 Maggio 2020

Sporcizia sui marciapiedi, bicchieri di carta e mascherina.

Le foto sono state scattate in Via Ovidio, nelle immediate vicinanze del pronto soccorso di Rimini. Alcuni incivili continuano ad assumere comportamenti sbagliati, come ci segnala una nostra lettrice, residente in zona: bottiglie e bicchieri di plastica, lattine, guanti in lattice e mascherine buttate a terra, lungo i marciapiedi o tra la vegetazione, con la "speranza" che l’erba possa ricoprirli e far sparire le tracce. Ma non è una novità: non lo è per la zona, né per una residente, che si ritrova a dover fare i conti con la maleducazione di ignoti che meriterebbero una ingente multa.