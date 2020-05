Treni "Italo" arrivano in Calabria: fermate anche a Rimini, Riccione e Pesaro

Turismo

Rimini

| 16:17 - 20 Maggio 2020

La stazione di Riccione.

C'e' anche Reggio Calabria fra le citta' in cui dal 14 giugno, con l'entrata in vigore dell'orario estivo, la compagnia ferroviaria Italo introdurra' nuovi collegamenti. In previsione di una stagione dedicata al turismo interno, la societa' approdera' con 4 servizi al giorno in Cilento ed in Calabria. Si potra' arrivare sulla citta' dello Stretto senza cambi, garantendo collegamenti diretti da Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Salerno. A luglio saranno introdotti 6 nuovi servizi che collegheranno alcune delle citta' gia' presenti nel network di Italo alle nuove fermate di Rimini, Riccione, Pesaro e Ancona. "Da domani - spiega l'azienda - aumentano i viaggi giornalieri, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza, primo fra tutti il distanziamento fra i viaggiatori, con i sedili non utilizzabili contrassegnati e non prenotabili in fase di acquisto per rispettare la nuova disposizione dei posti a scacchiera. Saranno attuate poi altre misure quali i regolari interventi di sanificazione e pulizia a bordo treno, l'installazione di dispenser di gel disinfettante in carrozza, la disponibilita' di kit di sicurezza per chi ne fosse provvisto e la controlleria biglietti nel rispetto delle giuste distanze".