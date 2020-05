Misano: nuovi marciapiedi e asfaltature tra le vie Albinoni e Vivaldi

Attualità

Misano Adriatico

| 14:45 - 20 Maggio 2020

I lavori nelle vie Vivaldi e Albinoni a Misano Adriatico.

Prosegue l'opera di riqualificazione e messa in sicurezza di alcuni importanti snodi cittadini di Misano Adriatico. E' terminato in questi giorni l'intervento che ha interessato un tratto di via Vivaldi e di via Albinoni, a Santamonica.



I lavori, partiti in seguito al blocco dovuto all'emergenza sanitaria da Coronavirus, hanno riguardato la manutenzione e l'integrazione delle fognature di raccolta delle acque meteoriche e, successivamente, il rifacimento delle asfaltature dei marciapiedi e delle carreggiate.



Il progetto, che ha comportato una spesa complessiva di 40.000 euro, ha inoltre previsto la predisposizione per i nuovi pali di illuminazione pubblica, che saranno installati a breve, e il rifacimento della segnaletica.



«In queste settimane – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni – stiamo portando a termine diversi interventi. Siamo soddisfatti perché, appena è stato possibile riprendere con i lavori, siamo riusciti a concordare con le aziende tempi rapidi per la consegna delle opere, così da riuscire a tenere fede agli impegni che abbiamo preso con i nostri cittadini».