VIDEO Auto sbatte contro un palo e si ribalta, la conducente incastrata nell'abitacolo

Cronaca

Rimini

| 12:47 - 20 Maggio 2020

Rocambolesco incidente per una donna in via Santa Cristina a Rimini. Oggi (mercoledì 20 maggio), intorno alle 9.40, l'automobilista ha perso il controllo della propria vettura, finendo fuori strada, sbattendo contro un palo e ribaltandosi. I Vigili del Fuoco sono intervenuti, assieme al personale del 118, per soccorrere la donna, rimasta incastrata nell'abitacolo. Tramite le cesoie idrauliche i pompieri hanno aperto la portiera, permettendo così agli infermieri di adagiare la ferita sulla barella, per il trasporto in ospedale. La Polizia Stradale si è occupata dei rilievi: forse a causare l'incidente è stato l'asfalto bagnato.