Come saranno le città del futuro? Dialogo a tre con Gnassi, Boeri e Bonaccini

Eventi

Rimini

| 11:31 - 20 Maggio 2020

L'immagine di copertina dell'iniziativa in programma domani sera.

Come saranno le città del futuro? E come dovrebbero essere? Quali insegnamenti si possono ricavare dal momento storico attuale sulla loro riqualificazione e sul loro eventuale ripensamento? Risponderanno a questi e molti altri quesiti aperti il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, il presidente della Regione Stefano Bonaccini e l'architetto Stefano Boeri, presidente della Triennale di Milano. A sollecitarli con i suoi spunti il giornalista Gigi Riva, partendo da un focus: come cambierà la progettazione e la riqualificazione degli spazi delle nostre città dopo la crisi socio-sanitaria ed economica che stiamo attraversando.



Il titolo della conferenza organizzata dal movimento "Rimini domani, adesso", in programma giovedì 21 maggio alle 18 sulla pagina Facebook di Altarimini, è "Il Parco del Mare", il progetto di mega riqualificazione di un tratto della costa riminese che toglierà spazio alle auto per darlo a pedoni, ciclisti e tanto verde, perno del rilancio strategico della riviera e dell'entroterra.



L'evento è organizzato in collaborazione con Radio Bruno e Altarimini.



“Rimini domani, adesso” è una piattaforma a disposizione per incontri, contributi, di approfondimento e di confronto per guardare al futuro consapevoli che sarà in movimento, che niente sarà certo, ma proprio per questo bisogna esserci.