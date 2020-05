Bici e monopattini sui mezzi pubblici, assessore Roberta Frisoni: ‘Ottima iniziativa per mobilità sostenibile’

Attualità

Rimini

| 10:55 - 20 Maggio 2020

Portare il proprio mezzo, bici o monopattino, a bordo di metro, bus e tram, l’assessore alla mobilità Roberta Frisoni sposa con entusiasmo la proposta della sindaca di Roma Virginia Raggi ritenendola “un'ottima iniziativa per incentivare la mobilità sostenibile ed integrata, una misura utile soprattutto per chi utilizza questi mezzi per spostarsi in città, andare al lavoro, ovviamente sempre nel rispetto delle misure di sicurezza e tutela della salute”.



Alla luce degli effetti del Coronavirus è necessario, secondo l’assessore Montini, ed è una sfida “ripensare alla mobilità urbana in termini innovativi, integrando le varie forme del trasporto pubblico locale alla mobilità sostenibile , sul solco di quanto già tracciato sul tema nel decreto Rilancio appena pubblicato”.





IL RILANCIO DEL TPL



“Un percorso che come amministrazione comunale di Rimini – spiega Montini - ci vede fortemente favorevoli e che ci ha spinto ad attivarci, dopo un primo contatto con la Provincia, per interessare il gestore del servizio e l’agenzia della

mobilità romagnola affiche’ si possa redigere un regolamento ad hoc che normi questa possibilità dandole così le gambe per concretizzarsi sul nostro territorio.

Un’opportunità da non perdere per il rilancio del TPL e che, alla vigilia

della stagione estiva, crediamo importante realizzare in tempi brevissimi

così da poterla sfruttare già per quest’estate”.