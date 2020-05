Morciano, con mascherina chirurgica e occhiali scuri tentato di rapinare una donna: bloccati e denunciati

Cronaca

Morciano di Romagna

| 10:12 - 20 Maggio 2020

I carabinieri di Morciano hanno bloccato il 20enne e il 23enne.

Hanno tentato di rapinare una donna dopo il turno di lavoro, ma lei, con lucidità e freddezza, ha urlato e ha messo in fuga i due malviventi. E’ accaduto ieri sera, martedì 19 maggio, verso le 20 e 30 a Morciano. La giovane, dipendente del market “Del Magno” , aveva terminato di lavorare e, mentre stava salendo sull’ auto, è stata avvicinata da due individui con il volto travisato da mascherina chirurgica e occhiali scuri che, minacciandola probabilmente con un’ arma nascosta sotto i vestiti e mai estratta, le hanno intimato di consegnare la borsa. La donna ha urlato e i due sono scappati. Nel frattempo è stato richiesto l’intervento dei carabinieri, che, dopo varie ricerche, sono riusciti a scovare i due malfattori, mentre ancora si aggiravano per le vie del centro. Si tratta di un 20enne italo albanese, residente a Cattolica, pluripregiudicato, e di un rumeno 23enne, residente a San Clemente. I due non avevano armi e, dalle immagini di videosorveglianza, è emerso anche il goffo tentativo di depistare i carabinieri scambiandosi le magliette. Per i due è scattata la denuncia.