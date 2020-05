FOTO Nubifragio a Pennabilli, esplosa la strada per Valpiano, esondano i corsi d'acqua

Cronaca

Pennabilli

| 22:13 - 19 Maggio 2020

La strada letteralmente sbriciolata dal passaggio dell'acqua di oggi pomeriggio.

Un violento nubrifragio a ha colpito l'abitato di Pennabilli nel pomeriggio di martedì, provocando danni soprattutto alle strade e ad alcune abitazioni private, come testimoniano le prime foto arrivate alla nostra redazione.



L'asfalto della strada per Valpiano è stato letteralmente sollevato e ridotto in pezzi dalla violenza dell'acqua, che mescolata a fango e terra si è portata via parte del tracciato, impedendo il passaggio ai veicoli in entrambi i sensi.



Veri e propri corsi d'acqua hanno iniziato a scendere lungo prati e declivi, dalla forza e la velocità preoccupanti. Piccoli ruscelli si sono formati anche sulle scalinate di alcune abitazioni o lungo le vie del paese, scivolando rapidamente verso valle e portando con sé rami, sassi e tutto ciò che hanno trovato lungo il loro corso.