In provincia di Pesaro appena tre nuovi casi e nessun decesso

| 19:34 - 19 Maggio 2020

Sono numeri più che confortanti quelli diramati oggi (19 maggio) dal Gores nelle Marche. Soprattutto per la vicina provincia pesarese che vede solo tre nuovi contagi e nessun decesso. Nell'intera Regione cinque contagi e una vittima, si tratta di una donna di 94 anni di Recanati, nel Maceratese. Quello che conforta maggiormente è la nuova impennata dei guariti. Ad oggi nelle Marche i dimessi-guariti dal Coronavirus sono 3.561. Intanto prosegue il monitoraggio degli operatori sanitari anche nelle prossime settimane. "Proprio al fine di prevenire al massimo la diffusione del contagio, anche durante la fase 2, abbiamo previsto nella procedura aziendale la ripetizione ogni 15 giorni del test- conclude Capalbo-. Sono 564 i dipendenti che hanno gia' eseguito un secondo controllo sierologico a distanza di 15 giorni dal primo prelievo come indicato nel protocollo aziendale". Apprezzamento per il lavoro svolto e' stato espresso anche dal presidente della Regione, Luca Ceriscioli, che si dice "molto soddisfatto del livello di attenzione che le Aziende sanitarie marchigiane pongono a tutela dei propri dipendenti e ritengo importante anche il fatto che gli screening siano stati estesi alle Forze dell'ordine", mentre il direttore sanitario dell'azienda di Pesaro e Fano Edoardo Berselli ha aggiunto che "nei mesi centrali dell'emergenza, tra marzo e aprile, sono stato utilizzati circa 2,2 milioni di dispositivi tra mascherine, camici, guanti, tute e calzari".