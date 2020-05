Coronavirus Rimini: ecco quante sono le persone ancora ammalate, comune per comune

Attualità

Rimini

| 19:26 - 19 Maggio 2020

Insegna dell'ospedale Infermi di Rimini.

La Prefettura di Rimini ha comunicato i dati relativi ai decessi e agli attuali positivi suddivisi per Comuni. Oltre a Casteldelci, che ha fatto registrare 0 contagi, ci sono quattro comuni che sono arrivati allo zero: Talamello e Maiolo in Alta Valmarecchia, Montegridolfo e Gemmano. A Misano Adriatico (dato totale 126 casi) 104 guarigioni e 16 decessi hanno portato a un totale di 6 attuali positivi, gli stessi di Novafeltria, che ha fatto registrare 33 casi totali, 3 decessi e 24 guariti. A Rimini le guarigioni sono state 571.



Attuali positivi (264)



Rimini 115

Cattolica 41

Riccione 25

Santarcangelo 14

San Giovanni in Marignano 8

Bellaria igea Marina 8

Morciano di Romagna 8

Coriano 7

Misano Adriatico 6

Novafeltria 6

Saludecio 5

Montescudo Monte Colombo 4

Verucchio 4

San Leo 4

San Clemente 2

Montefiore Conca 2

Pennabilli 2

Poggio Torriana 1

Maiolo 1

Mondaino 1



Decessi (totale 229)

Rimini 93

Riccione 35

Cattolica 33

Misano Adriatico 16

San Giovanni in Marignano 14

Altre città: Coriano (7), San Clemente (5), Morciano, Bellaria Igea Marina, Saludecio (4), Novafeltria e Santarcangelo (3), Montescudo Monte Colombo, Verucchio (2), Pennabilli, Mondaino, Montegridolfo e Poggio Torriana (1).