Riccione: aperte richieste per l'ampliamento dei locali negli spazi esterni

16:22 - 19 Maggio 2020

Viale Ceccarini di Riccione.

Per partecipare a Riccione Square Estate 2020, il progetto del Comune di Riccione che consente ai pubblici esercizi di ampliarsi, dal 23 maggio al 31 ottobre, negli spazi all'aperto, per favorire il distanziamento sociale e mantenere le misure di sicurezza come da protocolli sanitari, basterà compilare la richiesta sull'apposito modulo, corredata da un semplice disegno planimetrico, direttamente on line che automaticamente verrà trasmesso direttamente all'ufficio Suap.



Il modulo è pubblicato da questo pomeriggio (martedì 19 maggio) on line sul sito del Comune di Riccione.



Il Comune di Riccione ha inoltre previsto l'esenzione della Cosap per i pubblici esercizi che aderendo al progetto Riccione Square si amplieranno su suolo pubblico. Inoltre saranno esentati, fino al 31 ottobre dal pagamento Cosap 2020 tutte le attività di somministrazioni alimenti e bevande, artigianali e commerciali.



L'ampliamento per i pubblici esercizi potrà avvenire su su area attigua a quella abitualmente concessa o qualora ciò non sia possibile potrà essere eccezionalmente consentita l'occupazione di area "nelle immediate vicinanze" anche in caso di nuova concessione. (Per le altre condizioni consultare il sito del comune). Si ricorda inoltre che i requisiti base per richiedere l'ampliamento sono: rispetto delle norme del Codice della strada, norme in materia di tutela portatori handicap, rispetto degli accesso agli ingressi di abitazioni, o servizi commerciali e delle vetrine di altre attività e in modo da lasciare sempre spazio per il transito pedonale.



Per i pubblici esercizi che si trovano sul demanio servirà una istanza da trasmettere all'ufficio competente allegando un disegno planimetrico in forma semplice. Per il demanio vale il rispetto del Codice della Navigazione, tutela dei diritti dei portatori di handicap, garanzia che ogni sera alla chiusura del pubblico esercizio l'area sarà ripulita e libera da ogni ingombro. Il canone demaniale per la parte ampliata non può essere esentato.