Come funziona l'ecobonus: videoconferenza con il senatore Marco Croatti

Attualità

Rimini

| 16:13 - 19 Maggio 2020

Marco Croatti.

Il senatore del M5S Marco Croatti organizza una videoconferenza per approfondire il tema del superbonus del 110% per l’edilizia, previsto dal Decreto Rilancio. Una misura attesa, di cui si sta molto parlando in questi giorni e che potrebbe rappresentare uno strumento straordinario per rendere ancora più bella e accogliente la nostra Riviera.



Mercoledì 20 maggio dalle ore 21:00 alle ore 22:30 insieme al senatore Gianni Pietro Girotto, Presidente della X° Commissione permanente Industria, Commercio e Turismo si parlerà dunque di edilizia, efficienza energetica, autoproduzione e autoconsumo collettivo. E del combinato disposto di Ecobonus/Sismabonus con l’introduzione della possibilità di utilizzare comunità energetiche e lo sconto immediato o cessione del credito.



Per partecipare è possibile trovare tutti i riferimenti alla pagina FB del senatore Croatti oppure accedere direttamente da Zoom con questi dati:

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 870 8705 4254

Password: 900975