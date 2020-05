Addio "Tabac": ultimo saluto al partigiano riminese Valter Vallicelli

Attualità

Rimini

| 14:16 - 19 Maggio 2020

Il sindaco Gnassi al funerale di Valter Vallicelli.

Ultimo saluto questa mattina (martedì 19 maggio) a Valter Vallicelli, il presidente dell’Anpi riminese scomparso sabato scorso all’età di 92 anni.

Ad accompagnarlo oltre alla moglie Carla e i figli Libero e Loredana, agli amici e compagni di questi anni contrassegnati dall’impegno morale e civile per i diritti di tutti come il presidente dell’Anpi provinciale Giusi Delvecchio e la vicepresidente comunale Silvia Zoli, il Prefetto Alessandra Camporota e il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi che ha voluto salutare il partigiano “Tabac” con parole commosse, un ragazzo che a 17 anni scelse di mettersi in gioco per la difesa della libertà con un impegno a cui non è venuto mai a meno per tutta la propria vita.