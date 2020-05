Centri Estivi: a Bellaria Igea Marina quattro proposte ricevute per la gestione

Attualità

14:08 - 19 Maggio 2020

«Stiamo lavorando alacremente, consapevoli che i centri estivi rappresentano un’importante risposta ai bisogni educativi di tante famiglie: miriamo, già dalla prossima settimana, a cominciare a costruire, anche sulla base dei protocolli sovra comunali in materia, un progetto che vogliamo più confacente possibile alle esigenze dei nostri cittadini», così l’assessore alla scuola del Comune di Bellaria Igea Marina, Adele Ceccarelli interviene sul tema dei centri estivi, per cui sono attese novità già nei prossimi giorni.



E' infatti scaduto l’avviso pubblico di coprogettazione definito dall’amministrazione comunale; quattro le proposte ricevute, la cui valutazione è ora in fase di istruttoria. Rivolta a soggetti del terzo settore, la proceduta è nata proprio per individuare un partner per un percorso di progettazione comune.



«Presto saremo in grado di dare indicazioni precise ai tanti genitori che in questi giorni si stanno rivolgendo ai nostri uffici”, continua l’assessore. “L’intenzione, è comunque quella di garantire il centro estivo comunale per circa nove settimane, indicativamente da fine giugno a fine agosto. Sulla base delle disposizioni, si tratterà di un servizio ‘diffuso’ a livello di ubicazione, che si avvarrà dei plessi scolastici di Bellaria e di Igea Marina, sia interni che esterni: il progetto che andremo a definire”, conclude, “sarà sottoposto all’Asl come da protocolli, nell’interesse delle famiglie ed a garanzia del rispetto delle misure anti contagio».