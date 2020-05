Bellaria Igea Marina: dal 20 maggio riparte il mercato al completo

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:02 - 19 Maggio 2020

Mercato di Bellaria Igea Marina.

Domani, mercoledì 20 maggio, ripartirà il mercato settimanale di Bellaria nella sua veste tradizionale: non più circoscritto ai banchi alimentari, come avvenuto nell’ultimo periodo, ma come da disposizioni regionali completo di tutte le merceologie normalmente offerte.



Il mercato si terrà nella sua collocazione tradizionale attorno al “centro direzionale”, quindi in via Caduti per la Libertà, via De Gasperi, via Don Milani, via Pavese e via Alicata, dalle 7.30 circa alle 13.00.



Lo svolgimento del mercato avverrà in ottemperanza a tutte le misure anti contagio in vigore, a partire dall’utilizzo di mascherina, guanti o gel sanificante, oltre ovviamente al rispetto della distanza sociale tra persone.



Il ritorno alla routine settimanale legata al mercato corrisponda al rientro in vigore di tutta la segnaletica, dei divieti e delle modifiche alla viabilità necessari ai fini dell’allestimenti dei banchi e del trasporto della merce: ai cittadini, sopratutto quelli residenti nella zona, l’invito alla massima attenzione e al rispetto rigoroso della segnaletica, in particolare quella che disciplina la sosta per la giornata del mercoledì.