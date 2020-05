Coronavirus e lockdown: un questionario del Comune per i santarcangiolesi

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:40 - 19 Maggio 2020

Comune di Santarcangelo.

“Santarcangelo, come va?”, è online il questionario anonimo attraverso cui la città si interroga sulle prime fasi dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e sul futuro che la attende. Così come già fatto da altre realtà della Regione Emilia-Romagna, in primis dal Comune di Reggio Emilia da cui si è preso spunto, l’amministrazione comunale chiede ora la collaborazione dei cittadini per raccogliere informazioni su quanto questo periodo abbia modificato la propria vita e le proprie abitudini, ma soprattutto su cosa si pensa del futuro che ci attende.



Bastano solo pochi minuti per rispondere, in forma del tutto anonima, alle domande suddivise in tre aree tematiche: la prima contiene dati demografici e di residenza, come età, nazionalità, livello di istruzione e composizione del nucleo familiare. La seconda, invece, mira a cogliere sentimenti e preoccupazioni emersi in questo momento di emergenza e, più in particolare, con quali attitudini è stato affrontato il cosiddetto ‘lockdown’, ossia il periodo in cui le limitazioni imposte dalle normative sono state più stringenti. L’obiettivo è infatti quello di rilevare quali emozioni hanno accompagnato il periodo di blocco forzato ed eventuali difficoltà nello svolgimento del lavoro da casa e della didattica a distanza. Infine, con la terza ed ultima sezione si cerca di cogliere i bisogni delle famiglie dal punto di vista economico, nonché eventuali suggerimenti per l’Amministrazione comunale.



Il questionario è pubblicato sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.santarcangelo.rn.it. Essendo anonimo, per rispondere alle domande non occorre alcun tipo di registrazione. Per informazioni: tel. 0541/356.356.