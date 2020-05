Cronaca

| 13:01 - 19 Maggio 2020

Alle 21 di ieri (lunedì 18 maggio) la Squadra Volante della Polizia ha rintracciato un 57enne croato che era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Bologna. L'uomo, residente a Riccione, ma di fatto senza dimora, passeggiava sul lungomare di Rimini; è stato accompagnato in Questura e poi portato al carcere di Casetti di Rimini. Il latitante deve espiare condanna per una rapina commessa nel 2013 in una banca di Bologna.