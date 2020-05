Corsa podistica 7 Borgate Macianesi rinviata all'8 agosto 2021

Sport

La partenza della scorsa edizione.

L’emergenza Covid-19 continua a pesare sul Paese e a asciugare il calendario podistico. A Maciano di Pennabilli, la 24esima edizione della Borgate Macianesi quest’anno non ci sarà: la manifestazione pomeridiana avrebbe dovuto andare in scena domenica 9 agosto, ma gli organizzatori hanno deciso di rinunciare con corposo anticipo, ritenendo che a prescindere dall’evolversi della situazione "Non sia possibile organizzare un evento del genere e tutelare la salute dei partecipanti. La decisione di cancellare la 12 km macianese, un appuntamento che era diventato tradizionale a tal punto da essere ritenuto tra le più importanti prove del riminese, è stata presa con grande rammarico. Aspetteremo quindi un anno - spiegano in una nota gli organizzatori - ci ritroveremo l'8 agosto 2021 e tutto sarà molto più bello".