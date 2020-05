Coronavirus Pesaro, reparto chiuso: "Trasferito l’ultimo malato"

Attualità

Pesaro

| 19:32 - 18 Maggio 2020

Sanitari ospedale di Pesaro.

Nella vicina provincia di Pesaro, nelle ultime ventiquattro ore, c’è stato un solo nuovo contagio da coronavirus. Le persone positive salgono così a 2.731. Si è inoltre registrato un altro decesso, si tratta di una 62enne di Pesaro che era ricoverata all'ospedale Marche Nord di Pesaro. Nel pesarese sono decedute in totale 522 persone.



Chiude il reparto di Rianimazione Covid dell'azienda ospedaliera di Pesaro. "Dopo oltre 16 settimane oggi abbiamo trasferito l'ultimo paziente- spiega in una nota, Michele Tempesta, capo dipartimento Emergenza e accettazione- ovviamente restiamo pronti ad accogliere eventualmente nuovi degenti Covid, ma ci auguriamo di poter tenere chiuso il reparto per molto tempo. Marche Nord nei due mesi di emergenza Coronavirus e' passata da un decina di posti letto di rianimazione a 40 posti letto ed accogliendo 131 pazienti. L'organizzazione e' cambiata costantemente con il crescere dell'epidemia ma siamo riusciti a dare a tutti i pazienti il massimo e il meglio delle cure possibili. Sono stati giorni duri e molto complicati, ma oggi tiriamo un sospiro di sollievo". Dopo l'emergenza delle settimane scorse però a Marche Nord e' vietato abbassare la guardia. "L'attenzione resta comunque massima- conclude Tempesta-. Al momento registriamo, da diversi giorni, zero casi di pazienti che necessitano di cure in rianimazione. Siamo sempre pronti a cambiare l'organizzazione, qualora ce ne fosse bisogno, ma al momento i pazienti che avranno bisogno di queste cure saranno trasferiti nella nuova struttura di Civitanova, cosi da permettere all'azienda ospedaliera di tornare alla quasi normalita' dei percorsi".