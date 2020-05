Riccione, un sondaggio sull’apertura stagione 2020: il 55% riaprirà certamente

Attualità

Riccione

| 16:05 - 18 Maggio 2020

Il sondaggio a cura dell'Osservatorio Luigino Montanari e Federalberghi.

Federalberghi Riccione e l'Osservatorio "Luigino Montanari" hanno sottoposto ai 340 soci albergatori un breve questionario sulla data di riapertura della propria struttura ricettiva.

Nel tempo di 48 ore hanno risposto in 233. Al momento solo il 55% ha la certezza di riaprire, il 31% ha risposto che non riaprirà e il 14% non so.

Chi aprirà la struttura lo farà per il 40% entro la prima decina di giugno, il restante 60% aprirà dopo il 10/6.

Il 62% degli alberghi offrirà agli ospiti un servizio di pensione completa, il 31 bed&breakfast e solo il 7% mezza pensione.



Risultati sondaggio (Clicca qui)