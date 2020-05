A Montefiore riaprono le visite al Castello: necessaria la prenotazione

Eventi

| 14:19 - 18 Maggio 2020

Il Castello di Montefiore Conca.

Il castello di Montefiore Conca riapre sabato 23 maggio dalle 10 alle 19 con visite guidate ad ogni ora. Per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole dettate dal governo e della regione, è necessaria la prenotazione al numero 3494449144. L'accesso sarà consentito a gruppi di max 10 persone per ogni turno e i visitatori dovranno essere obbligatoriamente muniti di mascherine. Nella struttura si potrà trovare gel igienizzante per la disinfezione delle mani e guanti monouso per chi lo desiderasse. L'accesso alla biglietteria sarà regolamentato dal personale. Negli ambienti del castello, il pubblico troverà riferimenti a terra che indicheranno le distanze da mantenere.