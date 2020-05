Due nuovi guariti a San Marino, 410 gli attuali positivi al Coronavirus. Ipotesi picco tra il 7 e l'8 maggio

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:32 - 18 Maggio 2020

Foto di repertorio.

GRAFICO AGGIORNATO con l'andamento della pandemia da nuovo Coronavirus a San Marino dal 27 febbraio



Due nuovi guariti e quindi due positivi attivi in meno nella Repubblica di San Marino permettono di abbassare ancora il conto degli attuali affetti da nuovo Coronavirus, potrando il dato totale di lunedì 18 maggio a 410. Va considerato però che domenica sono stati referati soltanto 13 tamponi. Questo significa che i casi di Covid-19 registrati complessivamente dall'inizio della infezione (compresi guariti e deceduti) ad oggi sono 654. Nessun nuovo infetto, nessun decesso dal 26 aprile.



Stando alla nostra elaborazione grafica, il picco è stato raggiunto a cavallo tra il 7 e l'8 maggio con il numero più alto di attuali positivi, pari a 475.



Ancora tre le persone in ospedale e sempre una in Terapia intensiva Sono invece 407 le persone positive al test molecolare in isolamento al proprio domicilio.