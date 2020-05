Viale Tasso a Riccione ancora più verde con nuove alberature

Attualità

Riccione

| 12:58 - 18 Maggio 2020

Pyrus Calleryana.

Nuovo verde in arrivo in viale Tasso. Una trentina di pyrus calleryana dal fogliame verde brillante d'estate e rosso d'inverno con una fioritura bianca in primavera permetteranno la riqualificazione del passaggio (e passeggio). Al progetto si aggiunge anche quello di piantumazione di nuove alberature nel tratto compreso tra viale Verdi e Manzoni.



«I lavori sono iniziati a gennaio poi come tutti cantieri hanno subito uno stop per l'emergenza sanitaria - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti - adesso abbiamo anche definito la sistemazione di alberature nel tratto in questione e ci avviamo alla fase di completamento". Come si ricorderà i lavori riqualificano anche l’asse commerciale con nuove illuminazione, alberature, panchine e isole ombreggianti. Tra gli elementi distintivi del nuovo viale Tasso saranno introdotti una colorazione della pavimentazione distinta nelle parti carrabile e pedonale, illuminazione a Led, modulabile d’intensità, e la piantumazione di alberi che col cambiare delle stagioni mutano colore creando sul viale decorazioni scenografiche».