Imposta comunale sugli immobili non versata, due ministeri devono 2 milioni al Comune di Rimini 

18 Maggio 2020

La Corte d'appello di Bologna ha condannato il Ministero dell'Interno e dell'Economia a versare oltre 2 milioni di euro al Comune di Rimini come risarcimento per l'imposta comunale sugli immobili (Ici) non pagata dallo Stato.



La Corte ha respinto il ricorso dei ministeri contro la sentenza di primo grado del giugno 2016 sui contributi economici compensativi, per Ici immobili di categoria D, per gli anni tra il 2001 e il 2009. Nell'eventualità di ulteriore ricorso in Cassazione, il Comune «farà il necessario ed adeguato accantonamento al fondo rischi contenzioso, che in questo caso dovrebbe, comunque, essere minimo».



La vicenda parte 20 anni fa con l'introduzione della possibilità per i fabbricati di categoria D (che comprende anche gli alberghi) di rivedere le proprie rendite catastali, definendo per legge che i minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria di tale rendite fossero compensati con corrispondente aumento dei trasferimento statali. A causa però di una diversa interpretazione della normativa, il Comune di Rimini subì una riduzione degli importi spettanti per oltre 1,8 milioni di euro (856mila euro recuperati dal Ministero perché considerati non dovuti e 984 mila euro mai versati). Il ricorso è stato presentato nel 2010.