Banca di San Marino vicina al traguardo dei 100 mila euro aiutare la protezione civile

Attualità

Repubblica San Marino

| 10:23 - 18 Maggio 2020

La tenda della Protezione civile fuori dall'ospedale di Stato di San Marino.

Continua la raccolta fondi della Banca di San Marino a favore della Protezione Civile per far fronte all’emergenza Covid 19.



La raccolta, lanciata da banca di San Marino, è destinata a supportare chi da inizio emergenza è in prima linea per affrontare il Coronavirus e ha come obiettivo il raggiungimento di 100 mila euro.



«Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno risposto con generosità e si sono mobilitati per sostenere la nostra Raccolta, ma non possiamo ancora abbassare la guardia – ha dichiarato il irettore generale Luca Lorenzi – Fortunatamente i numeri dei contagi stanno diminuendo, ma è fondamentale continuare a raccogliere i fondi per poter garantire alla Protezione Civile, agli operatori e ai sanitari di proseguire in sicurezza il proprio lavoro, salvaguardando la sicurezza di tutti».



Per effettuare la donazione:

Banca di San Marino per Protezione Civile

Causale: Emergenza Coronavirus

IBAN SM 05S0854009800000060185000