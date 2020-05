Inizio di settimana con pioggerelle pomeridiane e cielo coperto nel Riminese

Attualità

Rimini

| 07:33 - 18 Maggio 2020

Foto del Centro meteo Emilia-Romagna.

Lunedì 18 maggio cielo poco nuvoloso al mattino con nuvolosità in aumento dal pomeriggio. Coperto in serata. Precipitazioni assenti al mattino, piovaschi nel pomeriggio sui rilievi. Deboli rovesci in serata su rilievi e zone interne. Temperature minime comprese tra +14°C e +16°C, massime comprese tra +21°C e +24°C.

Venti deboli da Nord-Est. Mare poco mosso.



Martedì 19 maggio cielo coperto al mattino con schiarite nel pomeriggio. Coperto in serata. Deboli rovesci al mattino con piovaschi in costa. Nel pomeriggio rovesci sui rilievi, più stabile tra pianure e costa. Peggiora tra sera e notte con rovesci deboli/moderati in entrata dal mare. Venti deboli dai quadranti settentrionali, rinforzi da Nord-Est tra sera e notte. Mare poco mosso, mosso in serata.

Attendibilità bassa.



Mercoledì 20 maggio cielo coperto, precipitazioni deboli/moderate tra notte e mattino. Residui piovaschi nel pomeriggio, in esaurimento in serata. Temperature massime in leggero calo. Venti moderati da Nord-Est. Mare da molto mosso a mosso.



Linea di tendenza

La rimonta del campo di alta pressione favorirà l'aumento delle temperature nella seconda parte della settimana: condizioni stabiliti e precipitazioni assenti fino al weekend.



A cura del Centro meteo Emilia-Romagna



Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram

Iscriviti al canale Telegram