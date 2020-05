Attualità

Pesaro

| 22:47 - 17 Maggio 2020

Solo un paziente è ricoverato nel reparto di terapia intensiva nell'ospedale di Pesaro Marche Nord.

Domenica 17 maggio, sono 25 su 863 analizzati i tamponi positivi nella Regione Marche. Di questi 3 sono nella provincia di Pesaro Urbino. Ad oggi, solo un paziente è ricoverato nel reparto di terapia intensiva nell'ospedale di Pesaro Marche Nord, mentre i ricoverati in aree semi intensive sono 25. Per quanto riguarda i reparti non intensivi sono 2 i pazienti ricoverati a Pesaro, 6 a Psichiatria. Oggi nelle Marche nessuna persona è deceduta per il coronavirus.