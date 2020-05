Dal 18 maggio riapre lo store di Rimini di Ikea

Attualità

16:47 - 17 Maggio 2020

Da lunedì 18 maggio lo store di Rimini di Ikea riapre, con orario continuato dalle 10 alle 20, tutti i giorni. "La salute e la sicurezza dei clienti e dei co-worker sono prorità per Ikea", si legge in una nota, per questo al momento della riapertura saranno implementate tutte le misure a tutela delle persone che accederanno allo store di Rimini. Queste misure sono finalizzate a proteggere clienti e collaboratori con pratiche igieniche rafforzate e il potenziamento di misure per il distanziamento fisico, reso possibile da un controllo più rigoroso del numero di visitatori.



“Lo store di Rimini è pronto a riaccogliere i visitatori grazie alla passione e all’impegno dei nostri co-worker, a loro e alle loro famiglie va ringraziamento di tutta Ikea - dichiara Emilia Carolla, Market Manager di Ikea Rimini - Ora più che mai vogliamo essere vicini alle persone, adattandoci ai nuovi bisogni che fanno parte di questa nuova realtà e mettendo a disposizione di tutti non solo i nostri prodotti, ma anche soluzioni e servizi che contribuiscano a creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle persone”.