Da Riccione a Cattolica, terminata distribuzione delle mascherine gratuite

Attualità

Riccione

| 15:22 - 17 Maggio 2020

Volontari impegnati nella consegna delle mascherine.

Si conclude in questo fine settimana, nel territorio del Centro Operativo Intercomunale Riviera del Conca, la distribuzione del secondo lotto di mascherine che la Regione ha destinato ai residenti di tutte le province

dell'Emilia-Romagna. "In tutti e 5 i comuni - Riccione, Cattolica, Misano Adriatico, Coriano e San Giovanni in Marignano - si sono attivate differenti modalità di distribuzione e tutte hanno dato ottimi risultati", rileva la nota del gruppo di protezione civile. Ringraziamenti non solo ai volontari impegnati in prima linea, ma anche alla ditta Robopac, per il confezionamento gratuito di 75.000 mascherine. Il sindaco di Riccione Renata Tosi si è recata personalmente in visita allo stabilimento della Robopac, a Villa Verucchio, per porgere i propri ringraziamenti.