Coronavirus: una guerra, strage. Giusto usare questi termini? Il dibattito su Facebook

Eventi

Rimini

| 13:13 - 17 Maggio 2020

Gianrico Carofiglio.

Oggi (domenica 17 maggio), alle 18.30, sulla nuova pagina Facebook "Lab 2020 - La Ripartenza" si terrà una diretta tra il noto scrittore Gianrico Carofiglio e il presidente dell'assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna Emma Petitti, dal titolo "Le parole al tempo del coronavirus. Narrazioni di una ripartenza".



Sarà una chiacchierata di circa un'ora per riflettere insieme al celebre autore sull'importanza delle parole e sull'evoluzione del nostro linguaggio in questa delicata fase storica, il quale sembra aver assunto tratti quali bellici, militari. L'uso di espressioni che evocano la guerra quali "siamo al fronte, siamo in trincea" per riferirci al Coronavirus sono diffuse e frequenti, sia nel discorso pubblico che privato. La pandemia sembra aver infatti non solo monopolizzato le nostre conversazioni, ma anche il nostro vocabolario, il nostro modo di esprimerci. Quanto può incidere sulla nostra quotidianità e sull'immaginario comune delle persone?



"Lab 2020 - La ripartenza" é una pagina facebook pensata e concepita come 'contenitore virtuale' che ha tra le sue finalità quella di raccogliere contributi e idee strategiche per il futuro del territorio riminese (e non solo) e che possa fungere da incubatore di progettualità concrete da mettere a disposizione dei decisori. Un 'luogo' aperto, attento alle varie sensibilità culturali, politiche, economiche, professionali e del mondo del volontariato sociale e sportivo del riminese, dove tutti potranno fornire un contributo sotto forma di idee e, perché no, di iniziative.