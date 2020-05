A Rimini impegnati 277 scout Agesci per l'emergenza coronavirus

Attualità

Rimini

| 12:53 - 17 Maggio 2020

Scout Agesci.

Aumentano ancora gli scout Agesci emiliano-romagnoli attivi in servizi alla popolazione, in tempi di emergenza coronavirus: questa settimana sono stati 1.642, il 15% in più rispetto alla settimana scorsa, quando se ne registravano 1.421. La stragrande maggioranza sono sempre under 40 (84%) e il 57% ha meno di 25 anni. Il 51% sono maschi, il 49% femmine.



Della compagine attualmente in servizio 537 sono rover e scolte, cioè ragazzi e ragazze dai 18 ai 21 anni (erano 411 la scorsa settimana). Gli altri 1.105 sono capi (erano 1.010 la scorsa settimana).



Ecco la suddivisione territoriale a livello regionale: Bologna (239), Ferrara (126), Forlì-Cesena (251), Modena (192), Parma (143), Piacenza (142), Ravenna (114), Reggio Emilia (158), Rimini (277).



Circa la metà dei volontari sono impegnati in servizi di confezionamento pacchi viveri e consegna a domicilio di spesa alimentare, prodotti di prima necessità e farmaci. Il 23% confeziona e distribuisce nei propri comuni Dispositivi di Protezione Individuale.